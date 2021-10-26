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вторник, 26 октября 2021 09:38

Холанд рискует не сыграть до конца года

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Холанд рискует не сыграть до конца года
Эрлинг Голанд проводит третий сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Форвард сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд 21-летний Эрлинг Холанд получил травму.

У норвежского нападающего рецидив травмы бедра, сообщает Bild.

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Главный тренер "Боруссии" Марко Розе не предоставил точных сроков восстановления норвежца, но раньше декабря он точно не вернется.

Если подтвердятся самые плохие прогнозы, то Холанд пропустит оставшийся групповой этап Лиги чемпионов и конец календарного года.

Эрлинг Холланд в 10 матчах текущего сезона забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

"Боруссия" занимает второе место в чемпионате Германии. Дортмунд отстает на одно очко лидеру "Баварии".

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26
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