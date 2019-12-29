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воскресенье, 29 декабря 2019 22:38

Холанд перешел в "Боруссию" Дортмунд

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Холанд перешел в &quot;Боруссию&quot; Дортмунд
Холанд мог перейти в "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус"

Дортмундская "Боруссия" подписала нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холанда. Как сообщает журналист Николо Скира, фактически трансфер обошелся немцам в 45 миллионов евро. "Зальцбург" получил 20 миллионов евро, 10 миллионов были выплачены отцу футболиста и 15 миллионов – его агенту Мино Райоле.

Контракт 19-летнего форварда рассчитан до 2024 года. В первые два года действия контракта его зарплата составит 6 миллионов евро, а затем вырастет до 8 миллионов. Также с третьего года соглашения начнет действовать условие о сумме отступных за Холанда. Об этом сообщает "Трибуна".

Футболист присоединится к "Боруссии" 3 января и отправятся на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.

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У Холанда 8 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, он идет вторым в гонке бомбардиров после Роберта Левандовского, у которого 10 голов.

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