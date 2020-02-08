Холанд не забил. "Боруссия" проиграла "Байеру"

Кевин Фолланд записал на свой счет дубль

"Боруссия" Дортмунд в матче 21-го тура Бундеслиги играла на выезде с "Байером" и уступила 3:4. Сенсация дортмундцев, форвард Эрлинг Холанд, впервые не забил в составе новой команды.

"Боруссия" вела в матче 2:1 і 3:2, но упустила победу, пропустив два мяча на 81 и 82 минутах.

"Боруссия" упустила шанс хотя бы до матчей конкурентов выйти на 1-е место. У Дортмунда осталось 39 баллов. У лидера "Баварии" – 42 и игра в запасе.

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В воскресенье состоится главный матч тура между первой и второй командами – "Бавария" - "Лейпциг".