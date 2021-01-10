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воскресенье, 10 января 2021 09:55

Холанд не дал "Лейпцигу" выйти на первое место

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Холанд не дал &quot;Лейпцигу&quot; выйти на первое место
Эрлинг Холанд считается одним из наибльших талантов в мире. Фото Рейтер

РБ "Лейпциг" проиграл у себя дома в центральном матче 15 тура бундеслиги, уступив дортмундской "Боруссии" – 1:3 и потерял шансы сместить с первого места мюнхенскую "Баварию".

Нападающий"Боруссии" Эрлинг Холанд сделал дубль в матче.

Норвежец забил 25 голов в первых 25 матчах в Бундеслиге и установил рекорд турнира.

Предыдущий рекорд принадлежал экс-форварду "Гамбурга" Уве Зеелеру, у которого было 23 мяча в 25 играх, за ним шел экс-игрок "Нюрнберга" Марек Минтал (21 гол).

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После 15 туров "Бавария" имеет 33 очка, у идущего вторым "Лейпцига" – 31, а в "Боруссии" – 28. Дортмундцы – на четвертом месте.

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