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среда, 13 января 2021 14:36

Холанд может разорвать контракт из "Боруссией"

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Холанд может разорвать контракт из &quot;Боруссией&quot;
Холанд забил 25 мячей в перввых 25 матчах в бундеслиге

Форвард дортмундской "Боруссии" 20-летний Эрлинг Холанд может разорвать контракт с клубом уже по окончании нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Ориоля Доминека.

По информации источника, агент футболиста Мино Райола хочет добиться разрыва текущего соглашения Холанда с немецким клубом из-за потенциального трансфера в Каталонию. Отмечается, что агент заинтересован в хороших отношениях с каталонской командой.

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В нынешнем сезоне Бундеслиги норвежец провел 10 матчей, в которых забил 12 мячей.

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