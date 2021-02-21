Холанд хочет новый контракт. Он назвал свои финансовые условия

Эрлинг Холанд делает дубль во втором матче подряд. Фото Reuters

20-летний норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, агентом которого является Мино Райола, намерен подписать новый контракт с клубом, получив значительное повышение в заработной плате. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, Холанд требует оклад в размере € 350 тыс. в неделю, а срок контракта должен составить 5 лет, то есть общая сумма составит не менее € 90 млн. Отмечается, что интерес к игроку проявляют сразу несколько топ-клубов Европы – "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и мадридский "Реал", но именно высокие требования к зарплате футболиста могут стать камнем преткновения в этой сделке.

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В текущем сезоне 20-летний Холанд принял участие в 26 встречах "Боруссию" во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 7 результативными передачами. В среду он забил два мяча "Севилье" в Лиге чемпионов.