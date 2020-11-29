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воскресенье, 29 ноября 2020 18:16

Холанд эпично промахнулся в бундеслиге

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Холанд эпично промахнулся в бундеслиге
Холанд мог перейти в "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Фото Рейтер

Дортмундская "Боруссия" сенсационно проиграла "Кельн" в 9 туре Бундеслиги.

Форвард гостей Скира шокировал именитых хозяев уже на 9 минуте, замкнув скидку партнера после углового. "Боруссия" сделала несколько попыток отыграться, но безуспешно.

Картина повторилась во второй половине. Скира снова огорчил "шмелей", а те ответили лишь голом Торган Азар. Роскошный шанс спасти очко потерял Холанд. Ройс выкатил мяч бомбардиру дортмундцев, однако он с 3 метров умудрился пихнуть мяч мимо ворот.

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"Кельн" одержал первую победу в чемпионате, а "Боруссия" осталась на третьем месте.

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