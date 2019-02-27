"Хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу" .Капитан "Динамо" написал письмо украинским пленным морякам

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук от имени всей команды обратился к украинским морякам, которые находятся в русском плену.

Напомним, несколько дней назад крымские активисты Осман Пашаев и Лейла Омер, а также Наталья Красненкова решили собрать письма известных людей к украинским морякам, которые находятся в плену в плену страны-агрессора.

Пятов написал письмо украинским морякам, которые находятся в плену в России

Они узнали, кто кумирами захваченных в плен моряков. Двое из пленных - Василий Сорока и Олег Мельничук - оказались фанатами "Динамо". Капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук от имени команды написал слова поддержки морякам. Уже сегодня письмо передадут адресатам, сообщается на странице Druzi Dynamo в Facebook.

"Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за вашу службу и сказать, что дома Вас ждет вся наша большая украинская семья. Вы - сила. Вы - пример стойкости духа. Ваше мужество, честь, храбрость, отвага и вера - это то, что останется огромным следом, который даст пример подрастающему поколению. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер.

Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из Вас. С большим уважением к Вам, вся команда Динамо Киев ", - написал Сидорчук.

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25 ноября 2018 российские силовики захватили два катера и буксир ВМС Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Несколько украинских моряков были ранены, 24 военнослужащих попали в плен.