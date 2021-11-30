Хочет играть за сборную Украины? Бразилец из "Шахтера" не прочь получить украинский паспорт

Тете выступает за "Шахтер" третий сезон. Фото: Скриншот

Вингер "Шахтера" 21-летний Тете размышляет над сменой гражданства.

Бразилец может взять украинский паспорт из-за проблем лимита в "Шахтере".

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"На самом деле это хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на легионеров.

Ты теоретически можешь представить себя в сборной Украины? Я не знаю. Думаю об этом, но пока не знаю. Для меня не составило никакого труда адаптироваться в Украине. Сложно не будет, какое бы я решение не приняло, оно будет правильным. А правильные решения всегда принимать легко", - сказал Тете в эфире канала "Бомбардир".

Тете присоединился к "Шахтеру" в начале 2019 года. Он должен выступать в УПЛ пять лет и не быть заигранным за сборную Бразилии. Имеет опыт выступлений за молодежную и олимпийскую сборную Бразилии. Тете сможет получить украинское футбольное гражданство не раньше начала 2024 года. Бразилец действует на позиции вингера. Должен стать заменой Тайсону, но пока не имеет стабильного места в составе "Шахтера". "Шахтер" заплатил за футболиста 15-18 млн. бразильскому "Гремио".