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понедельник, 06 января 2020 19:47

Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу

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Хет-трик Роналду помог &quot;Ювентусу&quot; одержать разгромную победу
Криштиану Роналду записал на свой счет 3 мяча и один ассист. Фото: рейтер

В матче восемнадцатого тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле уверенно победил "Кальяри" - 4: 0.

Первый тайм завершился без забитых голов. Но уже после перерыва хет-трик Криштиану Роналду решил исход поединка в пользу хозяев: сначала португалец забил на 49-й минуте, а чуть позже реализовал пенальти.

На 81-й минуте Гонсало Игуаин забил после паса Криштиану, а через минуту Роналду оформил свой третий мяч в игре, сообщает "Спортарена"

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После этой игры "Ювентус" набрал 45 очков и на время вышел на первое место в турнирной таблице Серии А.

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