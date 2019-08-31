Хей дал прогноз на бой Ломаченко

В последних боях Хей дважды проиграл Белью

Британский экс-чемпион мира Дэвид Хэй очень ждет боя Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл.

Об этом пишет 24boxing.com.ua

"Ожидаю, что украинец покажет свое превосходство в скорости и технике. Ломаченко является лидером, лучшим боксером современности, поэтому Великобритания примет его соответственно.

Если бы я ставил, то выбрал бы победу Ломы по очкам или нокаутом в последних раундах", - сказал Хэй.

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Ломаченко подерется с Кемпбеллом сегодня вечером. Трансляция - на нашем сайте.