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суббота, 31 августа 2019 09:28

Хей дал прогноз на бой Ломаченко

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Хей дал прогноз на бой Ломаченко
В последних боях Хей дважды проиграл Белью

Британский экс-чемпион мира Дэвид Хэй очень ждет боя Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл.

Об этом пишет 24boxing.com.ua

"Ожидаю, что украинец покажет свое превосходство в скорости и технике. Ломаченко является лидером, лучшим боксером современности, поэтому Великобритания примет его соответственно.

Если бы я ставил, то выбрал бы победу Ломы по очкам или нокаутом в последних раундах", - сказал Хэй.

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Ломаченко подерется с Кемпбеллом сегодня вечером. Трансляция - на нашем сайте.

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Дата
31
августа

В киевском институте учились четыре года

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