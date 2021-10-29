Хави 18 лет выступал за "Барселону". Фото: Reuters

Главный тренер катарского "Аль-Садда" 41-летний Хави не спешит возглавлять "Барселону".

Испанский тренер сконцентрирован на работе с нынешним клубом, с которым имеет контракт.

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"Барселона"? Сейчас я сосредоточен на работе в "Аль-Садде", больше ничего не буду говорить", - цитирует Хави Marca.

Источник убеждает, что боссы катарского клуба пообещали испанцу не препятствовать его возвращению на родину. Но шейхи хотят, чтобы Хави доработал до 3 ноября.

Рональда Кумана уволили с должности после трех подряд поражений "Барселоны" в чемпионате Испании. Команда занимает только девятое место в турнирной таблице и выиграла один из трех матчей Лиги чемпионов. Исполняющим обязанности наставника "Барселоны" стал тренер второй команды Серги Бархуан.