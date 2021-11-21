Хави начал работу с "Барселоной" со скромной победы

Хави начал с уверенной победы. Фото: "Барселона"

Соперник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов "Барселона" одержала победу над "Эспаньолом" в матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в начале второго тайма забил форвард "Барселоны" Мемфис Депай. Нидерландский футболист реализовал пенальти, который сам и заработал.

Отметим, что это был первый матч на посту главного тренера "Барсы" для легенды клуба Хави. 41-летний специалист возглавил "Барселону" две недели назад, сменив Рональда Кумана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем

Каталонская команда набрала 20 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" (17) идёт 11-м. В следующем туре "Барселона" 27 ноября сыграет на выезде с "Вильярреалом". "Эспаньол" 28 ноября примет на родном поле "Реал Сосьедад".