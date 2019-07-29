Харлан необычным образом отпраздновала победу на чемпионате мира

Украинская саблистка Ольга Харлан в Будапеште стала шестикратной чемпионкой мира, а уже после завершения соревнований решила безумно отпраздновать золото.

Харлан после очередного триумфа перекрасила волосы в розовый цвет. По словам самой спортсменки, это был своеобразный вызов самой себе.

"Душа требует изменений. Ну а вообще это был вызов самой себе Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовыми волосами", - написала Харлан в Instagram.

Автор: Instagram Харлан решила изменить имидж после победы на чемпионате мира

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Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла чемпионат мира, одолев в финале россиянку Софью Великую (15:14).