Харатин забил во втором матче подряд

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин забил гол в матче 16-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" - "Будафок".

На 62-й минуте матча Харатин реализовал пенальти, сделав счет 2:0.

Украинец отличился во втором матче подряд и реализовал четвертый пенальти в сезоне.

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"Ференцварош" в итоге одержал победу со счетом 2:1. На зимний перерыв команда Сергея Реброва ушла в роли лидера с перевесом в 9 очков над ближайшим преследователем и одним матчем в запасе.