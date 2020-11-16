Хацкевич жестко наехал на Лукашенко

Александр Хацкевич живет в Киеве. Фото Рейтер

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич, ныне возглавляющий российский "Ротор", поделился мнением о массовых протестах в Беларуси из-за фальсификации выборов президента. Сообщает sport.ua

"Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищен – никаких прав нет у людей.

По-моему, Мандела сказал: "Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создаёт нацию". Белорусский протест более мирный и менее организованный, по сравнению с украинским, но если люди массово вышли на улицы, это значит одно - простой народ довели", - сказал Хацкевич.

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Александр Хацкевич играл за киевское "Динамо" в 1996-2004 годах, а также тренировал родной клуб с 2017 по 2019-й. Несколько лет он тренировал сборную Беларуси.