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Хацкевич заявил, что ему все нравится в России

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Хацкевич заявил, что ему все нравится в России
Хацкевич никогда не работал в России. Ранее он тренировал сборную Беларуси и киевское "Динамо"

Экс-наставник киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал начало сотрудничества с представителем первой лиги России волгоградским "Ротором" .Его назначили главным тренером клуба.

"Для меня это большая ответственность. Ротор мне известен и не нуждаетсяв рекомендациях. Чтобы понять российский чемпионат, необходимо почувствовать колорит. Об этом пишет "Футбол-24"

Перед клубом стоят высокие задачи. Прилетел специально для Волгоград на подписание контракта, чтобы познакомиться с городом, в котором предстоит жить и работать, с инфраструктурой, лично встретиться с руководством области и клуба. Мне все очень понравилось. Успел подняться на Мамаев Курган. Считаю, что каждый человек, приезжающий в Волгоград, хотя бы раз должен посетить это знаковое место и почтить память защитников Сталинграда. Контракт мы подписывали на Волгоград Арене, я оценил масштаб и красоту стадиона, посмотрел на раздевалку и газон.

Сначала мне нужно познакомиться с теми игроками, которые есть в команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив. Я был по-хорошему удивлен, какая поддержка у команды. Знаю, что многие люди любят этот клуб и относятся к нему требовательно. Понятно, что кроме достижения результата фанаты должны получать удовольствие от игры. Сделаем с ребятами все возможное со своей стороны, чтобы болельщики не были разочарованы", - цитирует Хацкевича официальный сайт российского клуба.

Ротор возглавляет турнирную таблицу второго по силе дивизиона чемпионата России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хацкевич официально возглавил российский клуб

Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского "Динамо" в августе после поражения в Лиге чемпионов от "Брюгге". С тех пор он оставался без работы.

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