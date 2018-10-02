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вторник, 02 октября 2018 12:40

Хацкевич рассказал, почему "Динамо" пока не приобрело нападающего

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Хацкевич рассказал, почему &quot;Динамо&quot; пока не приобрело нападающего
Хацевич назвал причину, по которой Динамо не приобрел нападающего

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, почему "киевляне" так и не смогли приобрести нападающего.

"Правда ли то, что я отказался подписывать Сольдано? Эта информация не соответствует действительности. В конце прошлого сезона селекционным отделом клуба для возможного усиления состава был сформирован большой список футболистов, за которыми следили. И одним из главных моих требований была позиция нападающего. Это было очень важно в процессе построения команды, ведь Динамо предстояло играть в отборе Лиги чемпионов и бороться за победу в чемпионате Украины.

Далее уже шла работа по каждой кандидатуре. Кто-то просто отказался, у кого-то была высокая трансферная стоимость, кто выдвигал завышенные личные требования. Жаль, что мы не смогли этот вопрос закрыть до начала собрания или хотя бы старта команды в Лиге чемпионов.

Кандидатура Сольдано возникла в последние дни трансферного окна. В данном конкретном случае мои аргументы были такие - это был не дешевый трансфер, а времени, чтобы полноценно убедиться в том, что возможности футболиста подойдут для нашей команды, было очень мало.

Это не подход клуба Динамо - принимать решения в последнюю минуту и ​​брать игрока, чтобы прикрыть проблемную позицию. Еще раз повторюсь - все, что касается трансферов, очень кропотливой и сложной работой большой группы людей. И мне не совсем понятно, из каких источников некоторые журналисты берут подобную информацию и какими знаниями пользуются при ее анализе ", - рассказал Хацкевич для zbirna.com.

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о перспективах команды и ориентацию на клубную академию.

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