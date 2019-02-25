Хацкевич рассказал, кто проигрывает конкуренцию в команде

Хацкевич прокомментировал победу над луганчанами. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич на пресс-конференции прокомментировал победу над "Зарей" (5:0) в 19 туре УПЛ.

"Мы надежно играли в обороне и результативно в атаке. Сегодня это принесло нам три очка.

Че Че и Буэно? Одно слово - конкуренция. На сегодняшний момент они ее проигрывают тем ребятам, которые выходят на поле и попадают в заявку первой команды.

Вербич не сыграет не только с "Челси", но и с "Десной" тоже. В этом матче и посмотрим, кто сыграет на позиции Вербича.

Перед Лондоном мы еще съездим в Чернигов. Надеюсь, что такие победы только придадут уверенности. Как нам, так и ребятам.

Адаптация Франа Соля? Работа нападающего - забивать. Он забивает уже во второй игре в Киеве. Соль старается. В одном моменте он был так нацелен на ворота, что не заметил Цыганкова, который был в лучшей позиции. Но нападающий и должен быть в какой-то мере эгоистом. Хотя мы и просим использовать футболиста, если он в лучшей позиции. Фран как форвард показал, что он нацелен на ворота", - передает слова Хацкевича Трибуна.

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В 20 туре УПЛ "Динамо" сыграет с "Десной" в субботу 2 марта.