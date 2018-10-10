Хацкевич рассказал, что он думает о своих критиках

Хацкевич, на переднем плане, прокомментировал критику в свой адрес. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что думает насчет критики в свой адрес.

"Сколько людей – столько мнений. Столько журналистов, я всем не могу нравиться.

Где-то личное отношение, я знаю, о ком вы говорите. Если он такой преданный фанат "Динамо", то должен и поддерживать команду, не только критиковать", – передает слова белорусского специалиста FootballHub.

Речь идет о последней статье корреспондента журнала "Футбол" Андрея Шахова.

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В двух матчах Лиги чемпионов "Динамо" дважды сыграло вничью - 2:2, выигрывая по ходу матчей.