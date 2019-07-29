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понедельник, 29 июля 2019 06:27

Хацкевич прокомментировал победу над "Шахтером" в Суперкубке

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Хацкевич прокомментировал победу над &quot;Шахтером&quot; в Суперкубке
Несмотря на победу Хацкевич остался не доволен матчем против "Шахтера"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич остался полностью не довольным матчем против "Шахтера", несмотря на победу свои подопечных в Суперкубке Украины.

"В начале первого и второго таймов мы не всегда правильно располагались на поле. На данный момент наш функциональное состояние не позволяет прессинговать и владеть мячом. Понятно, что у" Шахтера "техничнее и быстрее футболисты, поэтому и в них лучший выход из обороны в атаку.

Первый момент мы сами себе создали, когда Миколенко отдал неточную передачу, но прекрасно сыграл Бойко. Потом у нас были хорошие переходы из обороны в атаку.

Что касается второго тайма - счет на табло. Мы терпели. На матч мы выходили в статусе обладателя Суперкубка и не имели права это преимущество отдавать.

Так, Шахтер больше владел мячом, особенно во втором тайме, но они не воспользовались своими шансами, а мы использовали свои" - сказал после игры Хацкевич.

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"Динамо" одержало Суперкубок Украины в победив в Одессе "Шахтер" 2: 1.

https://football24.ua
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