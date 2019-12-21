Хацкевич прокомментировал начало работы в России

Хацкевич никогда не работал в России. Ранее он тренировал сборную Беларуси и киевское "Динамо"

Экс-наставник киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал начало сотрудничества с представителем первой лиги России волгоградским "Ротором" .Его назначили главным тренером клуба.

"Для меня это большая ответственность. Перед клубом стоят высокие задачи", - говорит Хацкевич.

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"Прилетел в Волгоград на подписание контракта, чтобы познакомиться с городом, инфраструктурой, встретиться с руководством области и клуба. Контракт мы подписывали на Волгоград Арене, я оценил масштаб и красоту стадиона, посмотрел на раздевалку и газон.

Нужно познакомиться с теми игроками команды, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив, чтобы болельщики не были разочарованы", - цитирует Хацкевича официальный сайт российского клуба.

"Ротор" возглавляет турнирную таблицу второго по силе дивизиона чемпионата России.

Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского "Динамо" в августе после поражения в Лиге чемпионов от "Брюгге". С тех пор он оставался без работы.