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среда, 22 мая 2019 22:31

Хацкевич признался, что не имел стабильного состава

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Хацкевич признался, что не имел стабильного состава
Хацкевич говорит, что еще не говорил о будущем из Суркисом

В среду, 22 мая, в матче 30-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" со счетом 1:1 сыграло в гостях вничью с донецким "Шахтером". Поединок проходил в Харькове на стадионе "Металлист". Послематчевую пресс-конференцию главных тренеров команд цитирует ""

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

— В первую очередь хотел бы поздравить "Шахтер" как с чемпионством, так и с завоеванием Кубка Украины. По дистанции "горняки" были более сконцентрированы, надежны и стабильны. Так что победа по всей дистанции заслуживает уважения. Исходя из того, как команда играла.

Что же касается нашей игры в сегодняшнем матче, то всё в нем начиналось довольно спокойно, и не было предпосылок для того, чтобы игра переросла в конфликтные ситуации и стычки. Но в этом плане снова придется говорить об уровне судейства...

В первом тайме была равная игра, но в одном из эпизодов Витя Цыганков создал этот момент, заработал пенальти и исполнил его. А так, до перерыва особых моментов не было ни у нас, ни у "Шахтера".

После удаления Шабанова, конечно, больше контролировал мяч "Шахтер". А после удаления Хочолавы то мы проводили позиционные атаки, то "горняки". В концовке же матча игра шла фактически атака на атаку и, думаю, доставила удовольствие зрителям. В целом, сегодня команды не решали никаких турнирных задач, а потому футбол был более раскрепощенным.

— В чем "Динамо" проиграло чемпионство "Шахтеру" в первую очередь? И как это можно исправить в будущем?

В этом сезоне мы задействовали 31 футболиста. Для команды, которая борется за золотые медали, нужна стабильность состава. К сожалению, очень серьезные травмы у наших ведущих футболистов. И не всегда удавалось заменить этих исполнителей. Мы имеем перспективную команду, но чтобы двигаться дальше, нужно усиление.

— Правдива ли информация о том, что вчера у вас состоялась встреча с президентом и вице-президентом "Динамо"?

Президент же уже ответил на вопрос, когда у нас с ним состоится встреча. Вчера мы готовились игре и улетали в Харьков — как я мог встречаться с президентом?

— Какая позиция в вашей команде требует усиления в первую очередь?

Я не буду сейчас говорить о трансферной политике. У нас есть имена футболистов, которые у нас на примете. Наш селекционный отдел работает в этом направлении постоянно, но могу сказать, что мы уже определились по позициям, которые требуют усиления.

— Покинет ли кто-то "Динамо" этим летом?

Этот вопрос еще в стадии решения. У нас есть футболисты, которых можно было отдать в аренду. По окончании сезона мы будем принимать решение по каждому футболисту.

— Не думали ли вы о возможности возвращения в "Динамо" Хачериди?

Женя пусть продолжает карьеру в другом клубе.

Паулу Фонсека

- Сегодня мы воспользовались возможностью дать сыграть тем, кто играл не так часто. Ребята дали отличный ответ, мы хорошо себя показали. Можно было победить, но я доволен абсолютно всеми.

Фернандо? Он не играл некоторое время. Физически он чувствовал себя не очень хорошо. Мы решили освежить игру за счет Дентиньо. Мы сравняли, доминировали, но потом произошло удаление.

Нужно следить за этими игроками. Удобно смотреть за ними в таких сложных матчах. Они заслужили такую возможность. Самое главное - это их рост.

Остались ли силы на празднование? Конечно. У нас есть возможность отметить с болельщиками на полном стадионе. Мы разделим с ними этот праздник.

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