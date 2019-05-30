Хацкевич покинет "Динамо" 31 мая

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич через несколько дней покинет свой пост.
Сообщается, что контракт с 45-летним специалистом продлен не будет, 31 мая столичная команда узнает имя нового наставника.
"Футболисты "Динамо" поделились на группы. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а другие, наоборот, хотят, чтобы его уволили.
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В этом сезоне "Динамо" проиграло "Шахтеру" чемпионский титул, а также не смогли пройти "горняков" в четвертьфинале Кубка Украины. В еврокубках динамовцы не смогли преодолеть квалификацию в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала.
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