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четверг, 30 мая 2019 09:01

Хацкевич покинет "Динамо" 31 мая

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Хацкевич покинет &quot;Динамо&quot; 31 мая
Матч против "Александрии" станет заключительным для Хацкевича во главе "Динамо".

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич через несколько дней покинет свой пост.

Сообщается, что контракт с 45-летним специалистом продлен не будет, 31 мая столичная команда узнает имя нового наставника.

"Футболисты "Динамо" поделились на группы. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а другие, наоборот, хотят, чтобы его уволили.

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В этом сезоне "Динамо" проиграло "Шахтеру" чемпионский титул, а также не смогли пройти "горняков" в четвертьфинале Кубка Украины. В еврокубках динамовцы не смогли преодолеть квалификацию в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала.

https://sport.ua
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30
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