Хацкевич назвал свою худшую игру

Хацкевич жалеет, что не ушел из "Динамо" раньше

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич жалеет, что не покинул киевскую команду раньше - у белорусского специалиста были заманчивые предложения от других клубов.

Об этом пишет "Футбол-24"

"Когда у меня закончился двухлетний контракт, Игорь Михайлович меня позвал. У нас состоялся серьезный и откровенный разговор. Мы в этот день ничего не подписывали, наконец, не было моего решения. Он ждал, готов я или нет.

У меня было два замечательных предложения летом, но я остался в Динамо. У меня хорошие отношения с футболистами. Они знают, что я требователен. Но мне нужно было уйти раньше. Это моя ошибка и я ее признаю.

Худший матч под моим руководством? Наверное это ответная против Янг Бойз. Мне не удалось донести до ребят, что мы еще не выиграли этот матч. Уже после первых пяти минут было понятно, как команда будет играть. Футболисты вышли так, будто мы уже в раунде плей-офф.

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Хацкевич был уволен с "Динамо" после проигрыша в Лиге чемпионов от "Брюгге".