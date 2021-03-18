Хачериди рассказал, вернется ли он в "Динамо"

Евгений Хачериди остался без клуба. Фото: ФК "Динамо" Брест

Бывший защитник сборной Украины и "Динамо" 32-летний Евгений Хачериди не прочь вернуться в киевский клуб.

Хачериди находится без команды. Но не верит, что получит приглашение от Мирчи Луческу.

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"Если найти команду, то, думаю, 10 дней мне бы хватило, чтобы быть в боевой готовности. Просто я в основном занимаюсь без мяча, а это совсем другое, чем на обычной тренировке в коллективе. Когда определюсь с новой командой? Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу.

Были предложения от украинских клубов? Да. Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу. Возвращение в "Динамо"? Почему бы и нет? Но в это мало верится, поскольку в команде ставка делается на молодежь. Думаю, к этому вопросу возвращаться неактуально", - рассказал Хачериди в интервью изданию "Команда№1".

Евгений Хачериди стал свободным агентом в начале 2021 года. Прошлый сезон он провел в составе "Динамо" Брест. В чемпионате Беларуси украинец провел 21 матч.

Также Евгений имеет опыт выступлений за ПАОК и "Волынь", а наибольшую часть карьеры провел в "Динамо" - 9 лет. Во времена работы Олега Блохина и Валерия Газзаева был лидером защиты киевлян.