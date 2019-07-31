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среда, 31 июля 2019 12:58

Хачериди перейдет в российский клуб

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Хачериди перейдет в российский клуб
После расставания с ПАОКом Хачериди находится в статусе свободного агента

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди близок к переходу в российский чемпионат.

Хачериди в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА. 32-летний защитник должен только пройти медосмотр, уверяет "Football.ua" со ссылкой на собственные источники.

Экс-динамовец уже согласовал условия личного контракта с "армейцами". Детали будущего соглашения пока неизвестны, но известно, что Хачериди перейдет в ЦСКА на правах свободного агента.

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Летом прошлого года Хачериди перешел в ПАОК, однако провел в Греции лишь один сезон, сыграв 11 матчей.

https://football24.ua
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