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среда, 31 июля 2019 17:09

Хачериди опроверг слухи о переходе в ЦСКА

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Хачериди опроверг слухи о переходе в ЦСКА
Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК

Личный тренер Евгения Хачериди Андрей Качан записал совместное видео с футболистом, на котором опроверг информацию о переходе защитника в московский ЦСКА.

"Друзья, всем привет, мы тут с Жекой передаем привет сайту football.ua. Как видите, мы не в Москве, мы в Smidyuk Academy. И Жека никуда не летит, поэтому проверяйте информацию, прежде чем ее публиковать, - сказал Качан. Об этом пишет УНИАН.

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Сегодня в сети появилась информация о якобы переходе Евгения Хачериди в московский ЦСКА.

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