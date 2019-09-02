Хачериди может перейти в итальянский клуб, будет играть в Лиге чемпионов

Итальянский "Аталанта" перед стартом в Лиге чемпионов находится в поисках опытного центрального защитника.
Мартин Шкртел разорвал контракт с "Аталантой" не пробыв в составе соперника "Шахтера" в группе Лиги чемпионов и месяца. Команда с Бергамо решила перестраховаться и заменить словака на другого опытного защитника.
Издание "TuttoMercato24" в своем материале рассказывает о том, кого стоит подписать команде Джан Пьеро Гасперини в последний день трансферного окна.
Среди других кандидатов, журналисты советуют пригласить экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди. Также называются фамилии Йохана Джуру, Палетта и Матиаса Сильвестре.
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Евгений Хачериди провел прошлый сезон в греческом ПАОК, но сыграл за команду только в 9 матчах во всех турнирах. Летом украинский защитник получил статус свободного агента.
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