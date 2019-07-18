Гвоздик договорился о проведении боя с российским боксером

18 ноября Гвоздик проведет объединительный бой в США против россиянина Бетербиева

Украинский боксер Александр Гвоздик выйдет в ринг против россиянина Артура Бетербиева.

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что подписал контракт на объединительный бой с обладателем титула по версии WBC Александром Гвоздиком. Об этом российский боксер написал в Instagram.

Объединительный поединок должен состояться 18 октября в США.

По данным Boxing Scene, место и точная дата боя пока не подтверждены, однако предполагается, что боксеры могут провести поединок в период с 11 октября по 25 октября в зависимости от того, в каком регионе США решат организовать этот бой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диджитализация спорта Владимир Кличко презентовал всеукраинский портал Михспорт

Последний свой бой Александр провел 31 марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец сохранил титул чемпиона WBC, победив техническим нокаутом из-за травмы оппонента в 5-м раунде.