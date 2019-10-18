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суббота, 19 октября 2019 04:25

Гвоздик – Бетербиев (LIVE)

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Гвоздик – Бетербиев (LIVE)
Гвоздик перед боем говорил, что занимается в лучшего в мире тренера – Тедди Атласа

Доброе утро, панове!

Утром по киевскому времени, 19 октября, в Филадельфии, США, состоится один из самых интригующих боксерских поединков этого года. Встретятся два непобежденных чемпиона мира в полутяжелом весе - обладатель титула WBC, украинец Александр Гвоздик, 32 года, и 34-летний россиянин Артур Бетербиев - чемпион IBF. Соперники выиграли на двоих 31 бой, 28 нокаутов. Гвоздик имеет 17 побед, 14 нокаутов. Бетербиев все 14 проведенных поединков завершал досрочно. Начиная примерно с 4:30, Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя.

До этого времени все знаковые бои в боксе были за украинцами. В 2008 году Владимир Кличко впервые объединил два чемпионских титула в бою с Султаном Ибрагимовым, в 2013 году деклассировал Александра Поветкина и защитил три титула, а в прошлом году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив Мурата Гассиев. Все бои завершились победой украинских боксеров с огромной разницей в очках. Поддержит Гвоздик эту традицию, узнаем очень скоро.

Завершается последний андеркартовый бой боксерского шоу в Филадельфии. Очень скоро в ринг выйдут участники центрального поединка Александр Гвоздик и Артур Бетербиев.

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