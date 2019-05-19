Гвардиола отругал звезду "Манчестер Сити" после разгромного триумфа в Кубке Англии

Гвардиола указал на ошибки Стерлинге после триумфа в Кубке Англии.

Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после завершения финального поединка Кубка Англии против "Уотфорда" (6: 0) эмоционально пообщался с одним из героев "горожан" Рахимом Стерлингом.

Главный тренер "поймал" вингера после финального свистка и начал указывать англичанину на допущенные в течение матча ошибки.

"Рахим провел невероятный сезон, прежде всего, он не травмировался, физически сильный, конкурентоспособный. И одна из причин того, что нам удалось сделать в этом году. Но в первом тайме он не играл очень хорошо.

Когда я говорю, как мы можем стать лучше, - это вот о таких моментах. Он терял простые мячи, должен был действовать быстрее. Мы всегда можем совершенствоваться, я, в первую очередь. Прошу свой штаб подталкивать меня к развитию ", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

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Рахим Стерлинг забил дважды в ворота Эурелио Гомеса, а также ассистировал Давиду Силве.