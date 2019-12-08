Гвардиола обощёлся без Зинченко и проиграл важнейший матч

Антони Марсьяль забил второй гол в ворота "Манчестер Сити". Фото: рейтер

В центральном матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Манчестер Сити" 2:1

Первый гол в матче забил Маркус Рашфорд с пенальти. арбитр принял решение назначить одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора. А через несколько минут Антони Марсьяль забил второй мяч "красных дьяволов" в этой игре.

Во второй половине встречи "Манчестер Сити" доминировал на протяжении всего тайма, но лишь на 85-й минуте Николос Отаменди сумел пробить Давида Де Хеа, пишет "Спортарена"

Украинец Александр Зинченко хоть уже восстановился от травмы, но в заявку команды Хосепа Гвардиола не попал.

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После этого матча "Манчестер Сити" остался на третьем месте в турнирной таблице, в активе команды 32 очка. Манчестер Юнайтед переместился на пятую позицию, набрав 24 очка. Лидирует "Ливерпуль" - 46 пунктов.