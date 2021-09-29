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среда, 29 сентября 2021 11:28

Гвардиола объяснил поражение от Месси

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Гвардиола объяснил поражение от Месси
ПСЖ сыграл на контратаках.Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги матча Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:2).

"Хорошее выступление. Мы сделали все, только не забили. "ПСЖ" глубоко оборонялся и опасно контратаковал.

Огромная похвала команде. Во втором тайме Доннарумма сделал хорошие сэйвы. "Сити" был в порядке, как и в матче с "Челси".

Жаль. Мы играли на победу. К сожалению, "ПСЖ" не потребовалось много, чтобы забить свое. Гол Месси был фантастическим.

Сейчас мы хорошо поужинаем, выпьем по бокалу вина, восстановимся и подготовимся к игре с "Ливерпулем", - сказал тренер.

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В другом матче группы "Брюгге" обыграл на выезде "Лейпциг" - 2:1. В следующем туре "Брюгге" будет принимать "Манчестер Сити", а ПСЖ - "Лейпциг". Пока в группе лидируют ПСЖ и "Брюгге". в Обеих команд по четыре очка. У "Манчестер Сити" - три.

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