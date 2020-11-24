Гвардиола дал характеристику Зинченко

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал характеристику своему подопечному Александру Зинченко.
Испанский тренер отдал должное полузащитнику сборной Украины, отметив его усердие и настойчивость.
"Вообще, Зинченко - 10-й номер, но в" Манчестер Сити "играет слева в защите. Именно поэтому он приложил неимоверные усилия для этого. Он обладает невероятными характеристиками. Это умный и открытый парень. Зинченко веселый и имеет невероятное сердце", - цитирует Гвардиолу "Футбол 24".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моуриньо победил Гвардиолу в АПЛ
В этом сезоне Александр Зинченко провел в составе "МС" только 3 матча и не отличался результативными действиями.
Комментарии