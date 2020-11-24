Гвардиола дал характеристику Зинченко

Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко. Фото: REUTERS

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал характеристику своему подопечному Александру Зинченко.

Испанский тренер отдал должное полузащитнику сборной Украины, отметив его усердие и настойчивость.

"Вообще, Зинченко - 10-й номер, но в" Манчестер Сити "играет слева в защите. Именно поэтому он приложил неимоверные усилия для этого. Он обладает невероятными характеристиками. Это умный и открытый парень. Зинченко веселый и имеет невероятное сердце", - цитирует Гвардиолу "Футбол 24".

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В этом сезоне Александр Зинченко провел в составе "МС" только 3 матча и не отличался результативными действиями.