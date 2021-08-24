Гусева пригласили в сборную Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 837
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 378
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 513
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 216
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Просмотров: 3069
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 747
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 288
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 342
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2466
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Фото
Все фото
26
5
5
4
5
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Видео
Все видео
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Олег Блохин забил 200 мяч
Олег Блохин забил 200 мяч
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Интервью
1/5
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 189
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1179
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1773
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 162
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
вторник, 24 августа 2021 16:07

Гусева пригласили в сборную Украины

  Комментировать
Гусева пригласили в сборную Украины
Олег Гусев сыграл 98 матчей за сборную.Фото: "Футбум"

Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев получил приглашение присоединиться к тренерскому штабу Александра Петракова в сборной Украины.

Об этом сообщает ресурс 1927.kiev.ua.

Отмечается, что Петраков хочет видеть Гусева среди помощников, так как основной костяк футболистов национальной команды из "Динамо" и тот является авторитетной футбольной фигурой.

Однако, скорее всего, Гусев останется в киевском клубе, руководство не желает его отпускать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милевский попроил прощения в Блохина

За сборную Украины Олег Гусев сыграл 98 матчей, в которых забил 13 мячей. В июле прошлого года он стал помощником Мирчи Луческу в киевском "Динамо".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гусева пригласили в сборную Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

В солнечной системе стало меньше на одну планету

Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу

Украина стала независимой

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

Самое читаемое
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 12330
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 5022
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 3897
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых Просмотров: 3159
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются Просмотров: 3105
Спорт
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
26
 Просмотров: 414
Президент Танзании рассказала о размере груди местных футболисток
Президент Танзании рассказала о размере груди местных футболисток Просмотров: 378
Милевский попроил прощения в Блохина
Милевский попроил прощения в Блохина Просмотров: 360
Умру американкой: Баюл опубликовала новое фото на День Независимости Украины
Умру американкой: Баюл опубликовала новое фото на День Независимости Украины Просмотров: 1089
"Шахтер" сделал второе предложение голкиперу "Ворсклы"
"Шахтер" сделал второе предложение голкиперу "Ворсклы" Просмотров: 270
Больше всего комментируют
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Украина рассчитывает вместе с ЕС нейтрализовать "Северный поток-2"
1
Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
Голосов: 221
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть