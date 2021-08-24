Гусева пригласили в сборную Украины

Олег Гусев сыграл 98 матчей за сборную.Фото: "Футбум"

Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев получил приглашение присоединиться к тренерскому штабу Александра Петракова в сборной Украины.

Об этом сообщает ресурс 1927.kiev.ua.

Отмечается, что Петраков хочет видеть Гусева среди помощников, так как основной костяк футболистов национальной команды из "Динамо" и тот является авторитетной футбольной фигурой.

Однако, скорее всего, Гусев останется в киевском клубе, руководство не желает его отпускать.

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За сборную Украины Олег Гусев сыграл 98 матчей, в которых забил 13 мячей. В июле прошлого года он стал помощником Мирчи Луческу в киевском "Динамо".