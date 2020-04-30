Гусев рассказал, планирует ли возглавить киевское "Динамо"

Олег Гусев - один из символов "Динамо" 2000-х. Фото: ФК "Динамо"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев рассказал, планирует ли возглавить киевский клуб в будущем.

Молодой тренер имеет амбициозные планы, но признает, что пока не готов к серьезному вызову.

"Скажу так: каждый человек, когда выбирает какую-то тропинку, то хочет достичь максимальных высот. Для Украины тренировать "инамо" Киев - это одна из самых больших высот.

Каждый тренер скажет, за исключением другого украинского клуба, что хочет тренировать "Динамо". Но в ближайшее время я не хотел бы возглавлять "Динамо". Опыта мало", - рассказал Гусев в программе Вацко Live.

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Олег Гусев защищал цвета "Динамо" с 2003-гор по 2018 год. После чего завершил профессиональную карьеру и перешел на работу в молодежную команду динамовцев, где работает ассистентом Юрия Мороза. Алексей Михайличенко хотел видеть Гусева среди своих помощников в первой команде, но пока Гусев остается работать с молодежью.