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воскресенье, 17 мая 2020 15:36

Грязно обозвал бабушку Холанда и сразу травмировался – француза из "Шальке" догнала карма

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Грязно обозвал бабушку Холанда и сразу травмировался – француза из &quot;Шальке&quot; догнала карма
Холанд может летом перейти в "Реал". Фото Рейтер

Возобновление матчей немецкой Бундеслиги ознаменовалось не только голами и революционными пятью заменами, но и настоящими драмами на поле. В центральном матче 26 тура между "Боруссией" Дортмунд и "Шальке" игрок гостей поплатился за хамское поведение.

Жан-Клер Тодибо не помог избежать своей команде разгромное поражение со счетом 4:0. Молодой француз запомнился хамским поведением относительно соперника, пишет 24 канал.

На 23-й минуте 20-летний защитник вступил в перепалку с Эрлингом Холандом. Игрок "Шальке" сказал норвежцу: "Иди ###### свою бабушку".

Форвард "Боруссии" с ответом не заставил себя ждать. Забивной Эрлинг на 29-й минуте открыл счет в матче, забив свой 10 гол в рамках Бундеслиги.

Через семь минут Тодибо постигла карма. Он неудачно приземлился после единоборства с Ашрафом Хакими, после чего начал хромать и был заменен в перерыве матча.

Жан-Клер играет за "Шальке" на правах аренды. 20-летний француз принадлежит испанской "Барселоне".

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"Боруссия" благодаря легкой победе закрепилась на второй строчке в турнирной таблице. А "Шальке" уменьшил шансы побороться за место в Лиге чемпионов.

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