Григорчук возглавил украинский клуб

Роман Григорчук выигрывал чемпионаты Беларуси и Казахстана. Фото: "Шахтер" Солигорск

Украинский тренер 56-летний Роман Григорчук стал тренером наставником "Черноморца".

Переговоры украинского специалиста с руководством одесского клуба завершились успешно и контракт уже подписан, информирует журналист Игорь Бурбас.

Приход Григорчука в "Черноморец" связан с дальнейшим переходом команды в руки новых владельцев, которыми в прессе называют бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, которые приобрели клуб у Леонида Климова.

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Григорчук уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы. Он вывел одесскую команду в 1/16 финала Лиги Европы 2013/14.

Одним из помощников Григорчука станет его бывший подопечный Алексей Антонов. Тренерский штаб может усилить Алексей Гай.

Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский "Шахтер", который он оставил в июле 2021 года. Команда потом стала чемпионом Белоруссии. Также тренер работал в Азербайджане и Казахстане с "Габалой" и "Астаной" соответственно. После первой части сезона одесская команда занимает 13 место и имеет после 18 матчей 14 очков. Работал с командой Юрий Мороз. В составе одесситов выступает 14 арендованных из "Динамо" игроков.