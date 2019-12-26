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четверг, 26 декабря 2019 14:06

Григорчук оставляет чемпионат Казахстана

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Григорчук оставляет чемпионат Казахстана
В Украине Григорчук тренировал "Черноморец" и выходил из командой в весеннюю стадию Лиги Европы

Главный тренер "Астаны" украинец Роман Григорчук покинет свой пост до конца года. Это будет уже второй зарубежный клуб, который отказался от услуг Григорчука. Ранее он работал в азербайджанской "Габале".

Сейчас клуб решает вопрос с компенсацией, ведь у украинского специалиста еще год по контракту. Об этом сообшает "Трибуна"

Григорчука сменит иностранный тренер, работавший ранее в Казахстане.

54-летний украинец работает в клубе с июня 2018-го.

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В этом сезоне команда выиграла чемпионат Казахстана и выступала в группе ЛЕ, где заняла последнее место в группе.

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26
декабря

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