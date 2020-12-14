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понедельник, 14 декабря 2020 15:37

Грачев рассказал о шансах "Динамо" в противостоянии с "Брюгге"

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Грачев рассказал о шансах &quot;Динамо&quot; в противостоянии с &quot;Брюгге&quot;
Грачев рассказал о шансах "Динамо". Фото Футбум

Экс-форвард "Шахтера" Виктор Грачев прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для украинских клубов.

- Давно нашим командам так улыбалась фортуна. Особенно "Шахтеру". Конечно, такое везение надо было заслужить высоким рейтингом. Не забывайте и о 2 нынешних победах над "Реалом". Конечно, я смотрю в будущее с энтузиазмом. При всем уважении к израильскому клубу не думаю, что тель-авивский "Маккаби" может создать нам хоть какие-то проблемы. Хороший соперник, чтобы готовиться к 1/8 финала.

Достаточно вспомнить 2 победы над "Зенитом" - 2:1 и 3:0

Киевлянам тоже мог попасть гипотетический "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед". Но хорошо, что жребий выбрал "Брюгге". Хотя прошлогодние воспоминания отнюдь не являются приятными для киевлян. С тех пор клуб из Фландрии не стал слабее. Он уверенно лидирует в чемпионате и хорошо выступал в своей группе Лиги чемпионов. Достаточно вспомнить 2 победы над "Зенитом" - 2:1 и 3:0. Или героическую битву вдесятером против "Лацио", когда только перекладина на последней минуте спасла римлян от позора. Однако и Луческу за последние месяцы поднял "Динамо". Поэтому в этой паре я бы дал 50 на 50.

Стоит учесть, что "Брюгге" будет солидную игровую практику в отличие от динамовцев".

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В сезоне 2018-19 "Динамо" уже играло с "Брюгге" в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда подопечные Хацкевича проиграли в гостях - 0:1 и сыграли в результативную ничью в Киеве - 3:3.

Автор: Юрий Стригун
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