Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах

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Сборная Хорватии уже переписала историю, впервые став финалистом Кубка мира и при этом отправив домой самих родоначальников футбола. Что мало кого удивило, ведь ни для кого не секрет, каким характером обладают балканцы. Не говоря уже о таких звездных игроках, как Лука Модрич, Иван Ракитич.

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Но еще один секрет успеха сборной Хорватии – это ее колоритные болельщицы. Горячие фото девушек-фанаток способны заставить играть кровь в жилах. И не только болельщиков-мужчин, но и самих футболистов. Впрочем, посмотрите нашу галерею и убедитесь в этом сами.

Финальный матч Кубка мира-2018 между Францией и Хорватией состоится в воскресенье, 15 июля. Начало игры в 18.00 по киевскому времени.