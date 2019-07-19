Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом

Молодая украинская теннисистка Ангелина Димова очаровала соцсети своей красотой и сексуальностью.

Ангелина родилась и провела детство в Украине. Однако сейчас вместе с родителями спортсменка проживает в США. Занимается теннисом под эгидой ITF Juniors.

Ангелина несомненно одна из самых ярких теннисисток нового поколения. Также девушка является активной пользовательница соцсетей, на ее Instagram подписаны более 148 тыс. человек. Это и ни удивительно, ведь соблазнительное тело Ангелины способно удивить.

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Молодая миллиардерша и модель Кайли Дженнер, которая отправилась отдыхать с подругами на острова в Карибском море, подразнила сеть соблазнительными снимками в микро-бикини. Сексуальные фото знаменитость разместила в Instagram.