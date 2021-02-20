Горнолыжник упал на скорости 150 километров

Максенз Музатон сумел удержаться на лыжах. Фото Reuters

Во время скоростного спуска на чемпионате мира по горным лыжам в итальянской Кортине д'Ампеццо произошел уникальный эпизод. Француз Максанс Музатон неожиданно упал на скорости примерно 150 км / ч, перевернулся, но сумел в полете снова встать на ноги.

30-летний спортсмен разогнался, но не справился с лыжами и упал на бок. Не останавливаясь, он развернулся, смог встать и поехать дальше.

Музатон - победитель юниорского первенства мира 2010 года. Он принимал участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, но не попал на пьедестал почета.

Победу в скоростном спуске получил австриец Винсент Крихмайр.

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