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воскресенье, 21 февраля 2021 06:11

Горнолыжник упал на скорости 150 километров

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Горнолыжник упал на скорости 150 километров
Максенз Музатон сумел удержаться на лыжах. Фото Reuters

Во время скоростного спуска на чемпионате мира по горным лыжам в итальянской Кортине д'Ампеццо произошел уникальный эпизод. Француз Максанс Музатон неожиданно упал на скорости примерно 150 км / ч, перевернулся, но сумел в полете снова встать на ноги.

30-летний спортсмен разогнался, но не справился с лыжами и упал на бок. Не останавливаясь, он развернулся, смог встать и поехать дальше.

Музатон - победитель юниорского первенства мира 2010 года. Он принимал участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, но не попал на пьедестал почета.

Победу в скоростном спуске получил австриец Винсент Крихмайр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евгений Антропов увлекся лыжами в 79 лет

Недавно уникальный рекорд установил 87-летний горнолыжник из Черкасс Евгений Антропов, который в день рождения проехал 32 спуска.

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