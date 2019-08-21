Горан Саблич выведет "Олимпик" на матч против "Динамо"

Саблич был центральным защитником "Динамо"

Экс-защитник "Динамо" Горан Саблич может стать новым главным тренером донецкого "Олимпика". Данную информацию на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе донецкого клуба Олег Барков.

- Новым тренером "Олимпика" с высокой вероятностью станет экс-игрок киевского "Динамо" Горан Саблич. Хороший выбор Владислава Гельзина, если в итоге договорятся. Видел зимой в Турции его "Шериф", и мне эта команда была весьма симпатична. Лучше и опытнее Сезара в разы, намного лучше знает украинские реалии и не является человеком Селюка. Ещё и дебютировать может в игре с не чужим для Горана клубом, - написал Барков.

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В 5-м туре УПЛ "Олимпик" сыграет с "Динамо" Алексея Михайличенко. Таким образом в этом матче может состояться сразу два тренерских дебюта.