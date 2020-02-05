Горан Попов не мог угадать национальность игроков "Динамо"

Горан Попов в матче против португальской "Браги"

Бывший игрок "Динамо" Горан Попов рассказал, что сразу по прибытии в Кие заплутался в национальностях игроков основного состава.

"Когда приехал в Киев, думал, что Милевский из Македонии. Фамилия на -ски. Думал, болгарин или македонец. Словом, наш". Сообщает "Трибуна"

"Был уверен, что Хачериди – грек. Спросил у него на греческом, а он смотрит на меня. Спрашиваю на английском: "Говоришь на греческом?" Он: "Нет-нет". Утвеждает, что у него поколение греков 300 лет назад было", – сказал Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защитник "Динамо" имеет предложение от российского клуба - журналист

Македонец Горан Попов играл за киевское "Динамо" с 2010 по 2014 годы.