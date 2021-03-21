Гонки с массового старта перенесли из-за сильного ветра

Дебютант соревнований Стурла Легрейд может сегодня выиграть Кубок мира. Фото: Reuters

Масс-старты на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде перенесли на более позднее время.

Новое время начала гонок – 16:30 у женщин и 18:15 у мужчин. Причиной переноса стал сильный ветер в Эстерсунде.

В мужском масс-старте сегодня должен определиться обладатель "Большого хрустального глобуса". Если гонка не состоится, то им станет Стурла Холм Легрейд, который опередит соотечественника Йоханнеса Бё всего на одно очко (1005 против 1004). У женщин досрочную победу в зачёте Кубка мира одержала норвежка Тириль Экхофф.

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Вчера в гонках преследования триумфовали норвежцы. Марте Олсбю-Ройселанд выиграла у женщин, а Стурла Легрейд – у мужчин.