Голландский арбитр засчитал собственный мяч

Споры с арбитром ни к чему не привели

Курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Голландии. Команда "Харкемасе Бойз" принимала "Хоек".

Однако самым обсуждаемым моментом стал один из голов "Хоека", который в ворота хозяев забил главный арбитр встречи. В одной из атак гостей футболист "Хоека" прострелил вдоль линии ворот, а мяч, срикошетив от защитника "Харкемасе Бойз", отскочил в судью, от которого влетел в ворота. Рефери без колебаний показал на центр поля.

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В итоге "Харкемасе Бойз" все же победили – 4:2