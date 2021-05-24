Голкипер "Зари" стал игроком "Санкт-Паули"

Никола Василь взял пенальти в финале Кубка Украины. Фото: "Заря"

Немецкий клуб "Санкт-Паули" из Гамбурга объявил о трансфере экс-вратаря луганской "Зари" 25-летнего Николы Василя. Босниец перешел в немецкий клуб на правах свободного агента. Детали контракта не уточняются.

Контракт Василя с луганским клубом был рассчитан до 30 июня. Он выступал за команду с июля 2019 года. На счету вратаря 13 сухих матчей за "Зарю", в остальных 12 он пропустил 17 голов.

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"Санкт-Паули" выступает во второй Бундеслиге. Команда финишировала 10-й в завершившемся сезоне. Василь в прошлом году вышел из "Зарей" в групповой этап Лиги Европы.