Голкипер сборной Украины перейдет в испанский клуб

Данни Лтайфа выступал за молодежные команды "Олимпика" и юношеские сборные Украины

Клуб испанской Ла Лиги "Эйбар" вскоре подпишет украинского вратаря Дани Лтайфа

Экс-вратарь "Олимпика" подпишет контракт с "Эйбар", утверждает "Football.ua".

Лтайф уже прошел медицинский осмотр. Официально о трансфере должны объявить после того, как украинец с ливанским корнями согласует детали личного контракта с новым клубом.

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Дани Лтайф регулярно вызывался в сборную Украины Ю-19, за которую провел три поединка.